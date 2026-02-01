Метеоролог Роман Вильфанд предупредил о холодах в Москве

Метеоролог Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие пять дней в Москве сохранится очень холодная погода. Температура будет ниже климатической нормы на 10–14 градусов.

Ночные температуры в ближайшие ночи составят минус 20–25 градусов, дневные – от минус 11 до минус 16. Процессы уборки стали чаще, технология включает механизированную очистку проезжей части с обработкой реагентами.

