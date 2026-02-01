Жители подъезда в Подольске попытались доказать непригодность своего жилья

Жители подъезда в подмосковном Подольске пытаются доказать, что их жилье стало непригодным для проживания. Все началось с ремонта в одной из квартир, где для гидроизоляции пола использовали токсичный химический состав.

Его пары просочились в соседнюю квартиру, в результате чего ребенок отравился и попал в реанимацию. Пострадавшая семья отказывается от предложения администрации временно переселиться в жилье, расположенное в 50 километров от города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.