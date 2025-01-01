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01 января, 15:15

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Москвичам рассказали о погоде в новогодние праздники

Москвичам рассказали о погоде в новогодние праздники

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В городе начался снегопад, Москва находится во власти атмосферного фронта. При этом мороз совсем небольшой – всего минус 2 градуса. В течение дня возможно сильное усиление ветра. Городские службы мониторят состояние дорог и проводят необходимые работы.

Столичная погода скорректирует баланс в пользу усиления позиций зимы. В результате серии небольших волновых циклонов вдоль главного полярного фронта столицу почти ежедневно будет засыпать небольшим снегом, а в тыл заключительного атмосферного вихря поступит более холодный воздух, предвещая умеренные морозы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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