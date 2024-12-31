"Роскосмос" опубликовал кадры накрывшего Москву циклона

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

"Роскосмос" показал космический снимок циклона, который накрыл Москву 31 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации.

"К празднику столицу накрыл снегопад. Снимок с наших спутников – "Электро-Л" и "Арктика-М", – говорится в публикации.

Утром 31-го числа Москву накрыл сильный снегопад. Он начался сразу во всех районах города. Новогодняя ночь тоже обещает быть снежной. К вечеру температура воздуха опустится до минусовых значений, синоптики также обещают снег.

На фоне непогоды в городе был объявлен оранжевый уровень опасности. Кроме того, в период до 23:00 7 января в столичном регионе действует также желтый уровень опасности в связи с гололедицей.

В 10:00 специалисты городских служб провели механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Под особым контролем в непогоду находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

