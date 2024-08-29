Очный этап первого IT-лагеря Холдинга Т1 в Подмосковье продлится до 31 августа

Очный этап первого IT-лагеря Холдинга Т1 для студентов инженерных и IT-специальностей продлится до 31 августа. На занятиях молодые люди смогут получить практические знания и опыт экспертов холдинга.

По окончании лагеря участников пригласят на стажировку, а самым активным предложат присоединиться к команде. Всего для участия подали три тысячи заявок студенты из 325 вузов России.

В рамках IT-интенсива холдинг выделил пять направлений подготовки. Больше всего молодежь заинтересовало backend-направление. Вторым по популярности оказались направления системного анализа и fronted-разработки. На третьем месте – программы для тестировщиков и прикладных администраторов. Однако организаторы отмечают, что все эти направления одинаково востребованы у работодателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.