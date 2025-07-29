29 июля, 13:15Город
Победители Международной олимпиады по экономике вернулись из Баку в Москву
Победители Международной олимпиады по экономике вернулись из Баку в Москву. На интеллектуальном соревновании столичные школьники завоевали пять медалей: три золотые и две серебряные.
Олимпиада проходила в три этапа на английском языке. Один из туров был посвящен строительству торгового маршрута между Казахстаном и Азербайджаном. Ребята оценивали перспективы прямой магистрали через море с точки зрения заинтересованных стран и развития мировой торговли.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.