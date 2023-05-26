Серебряные медали вернут в школах РФ в следующем учебном году

Выпускникам российских школ снова будут вручать серебряные медали. Ими начнут награждать со следующего учебного года, сообщили в министерстве просвещения.

Раньше серебряные медали вручали выпускникам, у которых было в аттестате не больше двух четверок. В 2014 серебро и золото отменили, а им на смену пришла единая федеральная медаль "За особые успехи в учении". Она позволяет вузам начислять абитуриентам дополнительные баллы к ЕГЭ.

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