Дни открытых дверей стартовали в обновленных школах Москвы

В школах Москвы 25 августа стартуют Дни открытых дверей, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Гостей впервые приглашают в образовательные учреждения после реконструкции.

В школах полностью изменили внутреннее пространство. Например, появились специализированные кабинеты с цифровыми микроскопами, 3D-принтерами и оборудованием для занятий робототехникой.

Выбрать школу и записаться на экскурсию можно на сайте "Московское образование". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.