25 августа, 11:00

Город

Дни открытых дверей стартовали в обновленных школах Москвы

Осенние каникулы для школьников пройдут с 25 октября по 2 ноября

Дни открытых дверей пройдут в спортивных учреждениях столицы

"Новости дня": "лесная школа" появилась в районе Покровское-Стрешнево

Изучение английского языка в школах сократят для учеников 5–7 классов

Дни открытых дверей пройдут в обновленных школах Москвы

Собянин объявил о завершении реконструкции образовательного центра "Протон"

Нейросеть Алиса рассказала, как помочь ребенку вспомнить школьную программу к 1 сентября

Собянин: ученики вернутся в обновленное здание центра "Протон" с 1 сентября

Собянин: столичные школьники взяли медали Международной географической олимпиады

В школах Москвы 25 августа стартуют Дни открытых дверей, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Гостей впервые приглашают в образовательные учреждения после реконструкции.

В школах полностью изменили внутреннее пространство. Например, появились специализированные кабинеты с цифровыми микроскопами, 3D-принтерами и оборудованием для занятий робототехникой.

Выбрать школу и записаться на экскурсию можно на сайте "Московское образование". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

образованиегород

