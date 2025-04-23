23 апреля, 07:00Общество
Более 100 девятиклассников допущены к досрочной сдаче ОГЭ в Москве
В столице более 100 учеников 9-х классов допущены к досрочной сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщили в департаменте образования и науки Москвы.
Всего в этом году экзамен планируют сдать около 118 тысяч девятиклассников.
Некоторым ученикам в 2025 году предстоит пройти тестирование только по двум обязательным предметам – это касается тех, кто собирается поступать в колледжи. Изменить решение и подать заявку на ОГЭ можно до 15 мая на портале mos.ru.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.