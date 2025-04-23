Более 100 девятиклассников допущены к досрочной сдаче ОГЭ в Москве

В столице более 100 учеников 9-х классов допущены к досрочной сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщили в департаменте образования и науки Москвы.

Всего в этом году экзамен планируют сдать около 118 тысяч девятиклассников.

Некоторым ученикам в 2025 году предстоит пройти тестирование только по двум обязательным предметам – это касается тех, кто собирается поступать в колледжи. Изменить решение и подать заявку на ОГЭ можно до 15 мая на портале mos.ru.

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