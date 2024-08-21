Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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21 августа, 13:45

Общество

Российским школьникам с 1 сентября запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках

Российским школьникам с 1 сентября запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках

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С 1 сентября в силу вступает закон о запрете использования мобильных устройств во время уроков. Также под запретом оказались умные часы с сим-картой и устройства, которые схожи по функциям с телефонами.

Смартфоны в образовательном процессе теперь будут использоваться только с разрешения учителя либо в экстренных случаях, когда есть угроза жизни преподавателей или школьников. Во многих учебных заведениях, уже действовал подобный запрет, однако теперь это закреплено на законодательном уровне.

Изменения претерпела и школьная программа. Теперь в образовательных учреждениях появится новый курс "Семьеведение". Занятия будут направлены на формирование семейных ценностей у детей со школьной скамьи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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