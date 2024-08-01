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01 августа, 14:45

Общество

Московские школьники завоевали девять медалей на олимпиадах по экономике и лингвистике

Московские школьники завоевали девять медалей на олимпиадах по экономике и лингвистике

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Московские школьники заняли почти весь пьедестал на международных олимпиадах по экономике и лингвистике. Они завоевали сразу девять медалей, рассказала заммэра по вопросам соцразивития Анастасия Ракова.

В экономическом состязании молодые москвичи разрабатывали для правительства Гонконга стратегию по преодолению кризиса недвижимости, а в лингвистическом – решали задачи, посвященные редким языкам народов мира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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