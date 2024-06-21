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Новости

21 июня, 07:15

Общество

Столичные абитуриенты смогут подать заявки в пять колледжей до 15 августа

Столичные абитуриенты смогут подать заявки в пять колледжей до 15 августа

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В колледжах и вузах Москвы началась приемная кампания. В 2024 году абитуриенты средних учебных заведений могут подать заявление сразу в пять мест до 15 августа. В каждом из них они могут выбрать по три образовательные программы.

При этом те, кто поступает в вузы, смогут отправить свои документы в приемные комиссии до 25 июля. Затем с 28 по 30 июля пройдет приоритетное зачисление льготников, целевиков, а также победителей и призеров олимпиад. Основной этап зачисления будет проходить с 3 по 9 августа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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