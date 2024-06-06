Ярмарка вакансий для жителей ВАО прошла при поддержке главы "Центра добрых дел" Цветковой

Глава "Центра добрых дел" Сабина Цветкова организовала ярмарку вакансий для жителей ВАО. В рамках мероприятия эксперты и работодатели поделятся своими идеями и опытом, обсудят перспективы улучшения условий труда и повышения профессиональной подготовки кадров. Ярмарка вакансий завершится 7 июня.

В рамках мероприятия прошел круглый стол "Рынок труда в Восточном округе". Участники поделились, что в Москве есть высокая потребность в специалистах рабочих профессий. Они отметили, что из всех вакансий, которые открыты в городе на данный момент, 85% не требуют высшего образования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

