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06 июня, 17:30

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Ярмарка вакансий для жителей ВАО прошла при поддержке главы "Центра добрых дел" Цветковой

Ярмарка вакансий для жителей ВАО прошла при поддержке главы "Центра добрых дел" Цветковой

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Глава "Центра добрых дел" Сабина Цветкова организовала ярмарку вакансий для жителей ВАО. В рамках мероприятия эксперты и работодатели поделятся своими идеями и опытом, обсудят перспективы улучшения условий труда и повышения профессиональной подготовки кадров. Ярмарка вакансий завершится 7 июня.

В рамках мероприятия прошел круглый стол "Рынок труда в Восточном округе". Участники поделились, что в Москве есть высокая потребность в специалистах рабочих профессий. Они отметили, что из всех вакансий, которые открыты в городе на данный момент, 85% не требуют высшего образования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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