Команда кадровых сервисов правительства Москвы запускает поток программы "Урбан Лидер"

Команда кадровых сервисов правительства Москвы запускает новый поток образовательной программы "Урбан Лидер". Ее цель – помочь руководителям городских проектов иначе выстроить отношения с сотрудниками, чтобы эффективнее решать задачи города.

Проект рассчитан на управленцев и сотрудников разного уровня. Для руководителей среднего звена есть программа "Урбан Лидер", а для линейных – "Урбан Лидер Старт". В 2024 году участие в программе примут 180 человек.

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