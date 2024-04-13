Собянин рассказал о новых победах столичных школьников на Всероссийской олимпиаде

На Всероссийской олимпиаде закончились состязания по 15 из 24 предметов. Сборная Москвы завоевала уже 819 дипломов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Абсолютными победителями стали 17 молодых москвичей. Они набрали больше всех баллов по французскому и испанскому языку, а также искусству, физике, праву, астрономии, экономике и другим предметам.



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