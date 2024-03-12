Путин назвал конкурс "Лидеры России" самым крупным кадровым форумом РФ и мира

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Конкурс "Лидеры России" является самым крупным кадровым форумом в РФ, а также во всем мире. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса управленцев, пишет ТАСС.

"За эти годы более миллиона человек прошло через эту систему. <...> Это круто", – сказал российский президент.

Также глава государства отметил, что все больше людей из зарубежных стран изъявляют желание работать в России. В частности, в конкурсе управленцев принимают участие и иностранцы. Российское гражданство решили получить 29 иностранцев – участников "Лидеров России", добавил Путин.

"Для них предусмотрен ускоренный и облегченный порядок получения российского гражданства <...> приняли такое решение (граждане. – Прим. ред.) из двенадцати стран и стран дальнего зарубежья: США, Франция, Греция, Болгария, ну и из стран СНГ", – заключил он.

В прошлом году гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров заявлял, что с момента старта регистрации на конкурс "Лидеры России" в 2023 году поступило 17,5 тысячи заявок.

По словам Путина, настоящий лидер своей страны должен думать не о будущих выборах, а о будущих поколениях. Президент РФ подчеркивал, что властям всегда приходится делать выбор в той или иной сфере, и далеко не каждое решение будет устраивать всех среди населения.