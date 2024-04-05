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05 апреля, 20:00

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В столице наградили школьников, ставших победителями олимпиады PROD

В столице наградили школьников, ставших победителями олимпиады PROD

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В столице наградили школьников, ставших победителями олимпиады PROD – первой олимпиады по промышленной разработке в РФ. Торжественная церемония прошла в культурном центре Высшей школы экономики.

Всего в соревнованиях приняли участие около четырех тысяч учащихся. Все они познакомились с основными направлениями разработки, и при этом более 150 школьников в результате смогли создать IT-продукты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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