Мишустин рассказал об эксперименте с электронными аттестатами

13:30
Школьный аттестат можно будет получить онлайн. В России начинается эксперимент с выдачей электронных аттестатов о среднем образовании. Такой документ нельзя испортить или потерять. Цифровые аттестаты будут доступны на портале госуслуг. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Аттестат, созданный в едином реестре об образовании, будет доступен через личный кабинет на портале госуслуг, в него войдет вся информация о полученном образовании выпускника, что и в привычном бумажном документе. Вуз заверит данные электронной подписью. Результаты эксперимента будут учитываться при последующей цифровизации образовательных сервисов, а также других документов об образовании, чтобы ими в будущем тоже смогли воспользоваться выпускники школ и вузов по всей стране", – сказал Мишустин.
Документ также не нужно будет предоставлять при трудоустройстве. Работодатель сможет получить доступ к ресурсу и подробнее узнать об уровне подготовки и знаниях своего будущего работника.
Эксперимент по выдаче цифровых аттестатов первоначально пройдет в 5 школах, которые работают при крупных российских вузах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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