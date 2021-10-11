Мишустин рассказал об эксперименте с электронными аттестатами

Школьный аттестат можно будет получить онлайн. В России начинается эксперимент с выдачей электронных аттестатов о среднем образовании. Такой документ нельзя испортить или потерять. Цифровые аттестаты будут доступны на портале госуслуг. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Аттестат, созданный в едином реестре об образовании, будет доступен через личный кабинет на портале госуслуг, в него войдет вся информация о полученном образовании выпускника, что и в привычном бумажном документе. Вуз заверит данные электронной подписью. Результаты эксперимента будут учитываться при последующей цифровизации образовательных сервисов, а также других документов об образовании, чтобы ими в будущем тоже смогли воспользоваться выпускники школ и вузов по всей стране", – сказал Мишустин.

Документ также не нужно будет предоставлять при трудоустройстве. Работодатель сможет получить доступ к ресурсу и подробнее узнать об уровне подготовки и знаниях своего будущего работника.

Эксперимент по выдаче цифровых аттестатов первоначально пройдет в 5 школах, которые работают при крупных российских вузах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.