Путин поддержал идею введения в школах должности советника-воспитателя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин поддержал идею введения в российских школах должности советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями.

На встрече президента с участниками конкурса "Учитель года – 2021" педагог русского языка и литературы Лицея № 14 в Ставрополе Анастасия Шрамко назвала советников директоров по воспитанию, должности которых появились в школах Ставропольского края, реальным плечом и поддержкой для классных руководителей. Глава государства оказался солидарен с этим мнением.

"Конечно, люди должны заниматься этим профессионально, это должны быть, наверное, прежде всего, психологи, которые знают, что такое детская психология, умеют работать с этим предметом, умеют работать с детьми, совершенствуют свои знания и навыки", – отметил президент.

По его словам, в напряженном современном мире помощь таких специалистов необходима, поэтому власти приняли решение и дальше развивать проект "Навигаторы детства", чтобы советники-воспитатели появились во всех школах страны.

Общаясь с учителями, Путин также выразил надежду на то, что правительство и Госдума не просто обратят внимание на излишнюю бюрократическую нагрузку на преподавателей, но и проведут соответствующую работу. По его словам, учителя не должны заниматься заполнением бумажек там, где это совершенно не нужно.

Ранее президент объявил, что 2023-й год станет Годом учителя в России. Этот год будет приурочен к 200-летию со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Ушинского. Подготовка к его проведению начнется в ближайшее время.

