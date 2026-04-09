Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Инновационный IT-колледж на 8 тысяч студентов построят в районе Филевский Парк, сообщил Сергей Собянин. Визуальная концепция здания согласована, и специалисты уже занимаются проектированием. Создадут "гибкие" пространства, которые адаптируются под разные форматы: лекции, практикумы, проектные сессии, хакатоны.

"В районе Южного порта планируется построить новую станцию метро. Думаю, что уже в этом году мы приступим к работам по созданию котлована и подготовке к переключению действующей линии, чтобы можно было выполнять технологические работы по строительству самой станции. Планируем завершить все строительство в 2030 году", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В ЦАО реконструируют и построят около 3 километров дорог в районе улицы Антонова-Овсеенко, Шмитовского проезда и ТТК. Улучшится транспортная доступность квартала "Сити-2" и МДЦ Москва-Сити, разгрузится TTK.