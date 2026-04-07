Оценку за поведение в школах России полностью внедрят в 2027/2028 учебном году. Поведение учеников будут оценивать по трехуровневой системе как "образцовое", "допустимое" и "недопустимое" и обращать внимание не только на соблюдение дисциплины, но и на социальное взаимодействие и личностные качества.

Эффективность системы проверили во время эксперимента с участием почти 90 школ России. В новом учебном году испытание модели пройдет в 10 школах каждого региона.

