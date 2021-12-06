В Подмосковье почти не осталось домов в аренду на Новый год

В Подмосковье почти не осталось доступных для бронирования домов и коттеджей на Новый год. Об этом предупреждают риэлторы.

По их словам, спрос на аренду загородной недвижимости в Московской области вырос на 15%, если сравнивать с прошлым годом. К середине декабря приемлемых вариантов по соотношению цена – качество не останется.

А тем, кто все же хочет встретить Новый год в уютном коттедже, советуют присмотреться к соседним областям. Например, к Тульской или Костромской. Ехать дальше, зато можно успеть снять что-то приличное за разумные деньги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.