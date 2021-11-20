"Специальный репортаж": "Сдаю квартиру"

Вслед за стремительным подорожанием квартир, взлетели цены и на аренду недвижимости. Стоимость некоторых объектов выросла в полтора раза. Приличные однушки или двушки в дефиците. За них разворачивается настоящая борьба, чем пользуются некоторые риелторы. У них есть масса приемов, как заставить клиента заплатить и при этом остаться без квартиры.

Чтобы разобраться в этих схемах, специальный корреспондент Александр Кушак устроился на работу агентом по недвижимости и сейчас расскажет, что на самом деле происходит после того, как клиент вносит плату за услуги риелтора.

