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Город

11:41

ТК "Садовод" присоединился к системе входа по QR-кодам

город

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Торговый комплекс "Садовод" присоединился к системе посещения по QR-кодам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса.

"В ТК "Садовод" теперь можно зарегистрировать свое посещение в системе чекинов. Это необходимо, чтобы сотрудники и посетители могли узнать о возможном контакте с заболевшим COVID-19 и оперативно принять необходимые меры. Регистрация в системе носит добровольный характер", – говорится в сообщении.

На входах в торговый комплекс "Садовод" размещены плакаты с QR-кодом. Для регистрации нужно отсканировать код или отправить СМС на указанный номер.

Систему идентификации посетителей впервые ввели в ночных заведениях Москвы 19 октября. Посетителей и сотрудников обязали регистрировать номер телефона, чтобы в случае контакта с носителем коронавируса оперативно получать оповещение.

С 13 ноября к вводу QR-кодов в ресторанах и других точках общепита приступили торговые центры Москвы. Также столичные власти рекомендовали ввести систему QR-кодов для посетителей и работников столичных учреждений культуры.

В московских ТЦ фуд-корты начали подключать к системе QR-кодов

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