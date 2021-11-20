Более 15% месячной нормы осадков выпало в столице за ночь

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

За последние 12 часов в Москве выпало около 9 миллиметров осадков в виде дождя и мокрого снега. Об этом "Интерфаксу" рассказали в метеобюро Москвы.

"Прирост осадков за ночь составил более 15% месячной нормы", – пояснили синоптики.

Данные были получены в 09:00 с главной метеостанции города на ВДНХ. Высота снежного покрова утром составила 2 сантиметра.

Отмечается, что атмосферное давление в столице понизилось до 722 миллиметров ртутного столба. Это на 25 пунктов ниже климатической нормы.

Ранее сообщалось, что до 16:00 субботы в столице ожидается до 5–8 миллиметров осадков в виде дождя и мокрого снега. Прирост снежного покрова составит до 3 сантиметров. Порывы ветра будут доходить до 15–20 метров в секунду. Утром и ночью возможно образование гололеда.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг прогноз о мощнейшем снегопаде в Центральной России. Однако, по его словам, погода будем хмурая и тусклая.

