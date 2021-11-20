Синоптики рассказали москвичам о погоде в субботу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В субботу, 20 ноября, в столице и Московской области ожидается облачная погода, снег с дождем и до +3 градусов, говорится на портале "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием обширного циклона и его холодного атмосферного фронта. При облачной погоде пройдут осадки в виде дождя и снега. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 0 до +2 градусов, по области до +3 градуса", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует юго-западный с переходом на западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 724 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что Центральную Россию 20 ноября ожидают "барическая пропасть" и мощнейший за последние 73 года снегопад с мокрым снегом. Аномальное количество осадков принесет циклон "Ульрих", сформировавшийся в акватории Гренландского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрим и холодного Лабрадорского течения.

До 16:00 субботы в столице ожидается до 5–8 миллиметров осадков в виде дождя и мокрого снега. Прирост снежного покрова составит до 3 сантиметров. Порывы ветра будут доходить до 15–20 метров в секунду. Утром и ночью возможно образование гололеда.

