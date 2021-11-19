"Ульрих" завалит Москву мокрым снегом

В столице в субботу, 20 ноября, ожидается снег и ветер с порывами до 15–20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

"С 02:00 и до 16:00 20 ноября местами в Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег с дождем), налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица. В ночные и утренние часы – местами гололед", – говорится в сообщении.

В непогоду водителей попросили снижать скорость движения, увеличивать дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать резких маневров, а также не парковаться рядом с деревьями. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.