Городские службы перевели в режим повышенной готовности перед непогодой

Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погоды. Согласно прогнозу, в ночь на 20 ноября будет снег с дождем, а утром усилится ветер.

Подробнее о погоде – в сюжете телеканала Москва 24.

