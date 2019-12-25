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Политика

06:48

Трамп назвал честью 10-секундное участие в фильме "Один дома-2"

за рубежом политика культура кино

Фото: youtube.com

Президент США Дональд Трамп назвал честью 10-секундное участие участие в фильме 1992 года "Один дома–2", передает телеканал C-Span.

Глава Белого дома в картине играет самого себя. В небольшом эпизоде он подсказал главному герою – потерявшемуся мальчику Кевину, – как пройти в холл гостиницы.

"Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе. И для меня было честью сделать это", – сказал он, общаясь по видеосвязи с военнослужащими.

Трамп отметил, что "многие каждый год говорят об этом, особенно в рождественские дни". Он также добавил, что дети "не видят меня в телевизоре так же, как они замечают меня в кино".


Трамп сыграл эпизодические роли в многочисленных фильмах и сериалах, наиболее известными из которых являются "Маленькие негодяи", "Студия 54" и "Любовь с уведомлением".

В то же время администрация Трампа выдала Санта-Клаусу и его оленям разрешение на въезд в США на Рождество, которое отмечается в Соединенных Штатах 25 декабря.

Министр сельского хозяйства США Сонни Пердью указал, что это "обеспечит то, что дети по всей стране ... проснутся в рождественское утро с радостью".

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