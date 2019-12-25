Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

00:52

Западные христиане отмечают Рождество

город религия праздники общество

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Западные христианские конфессии и ряд поместных православных церквей 25 декабря отмечают Рождество Христово.

Праздничные богослужения пройдут в католических храмах России, в том числе в Москве в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и церкви Святого Людовика Французского.

"Рождество Иисуса да принесет мир всем, кто ищет его, как искали пастухи, волхвы и все смиренные сердцем", – говорится в послании римско-католической архиепархии Божией Матери в столице.

Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) пожелал своим единоверцам "нести мир родным и близким, друзьям и коллегам, соседям и совсем незнакомым людям".

Рождество отпразднуют и лютеране, англикане, часть методистов и баптистов – все они придерживаются григорианского календаря. Праздник также отметят Константинопольская и другие поместные православные церкви.

Ранее сообщалось, что в соборе Парижской Богоматери впервые с времен Наполеона отменили ночную рождественскую службу. С 1803 года праздничные мессы в церкви проводились регулярно.

В Нотр-Даме впервые со времен Наполеона не будет рождественской службы

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика