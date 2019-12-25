Западные христиане отмечают Рождество

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Западные христианские конфессии и ряд поместных православных церквей 25 декабря отмечают Рождество Христово.

Праздничные богослужения пройдут в католических храмах России, в том числе в Москве в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и церкви Святого Людовика Французского.

"Рождество Иисуса да принесет мир всем, кто ищет его, как искали пастухи, волхвы и все смиренные сердцем", – говорится в послании римско-католической архиепархии Божией Матери в столице.

Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) пожелал своим единоверцам "нести мир родным и близким, друзьям и коллегам, соседям и совсем незнакомым людям".

Рождество отпразднуют и лютеране, англикане, часть методистов и баптистов – все они придерживаются григорианского календаря. Праздник также отметят Константинопольская и другие поместные православные церкви.

Ранее сообщалось, что в соборе Парижской Богоматери впервые с времен Наполеона отменили ночную рождественскую службу. С 1803 года праздничные мессы в церкви проводились регулярно.