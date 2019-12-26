Кевина из фильма "Один дома" заменили на Рэмбо

На YouTube появился отрывок из рождественской комедии "Один дома", где с помощью технологии DeepFake лицо актера Маколея Калкина заменили на лицо Сильвестра Сталлоне. Об этом сообщает "Газета.ру".

Авторы ролика также изменили сюжет фильма, сделав его более драматичным. В новой версии родители мальчика погибают в авиакатастрофе, поэтому он будет встречать Рождество в одиночестве.

Технология DeepFake позволяет менять внешность человека при помощи искусственного интеллекта.

Картина Криса Коламбуса "Один дома" вышла в 1993 году. В настоящее время кинокомпания Disney работает над ремейком комедии. Проект сохранит главную концепцию оригинала, однако привычных разбойников, главного героя и его семьи в фильме не будет.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал честью 10-секундное участие участие в фильме "Один дома – 2". Американский лидер в картине играет самого себя. В небольшом эпизоде он подсказал потерявшемуся главному герою, как пройти в холл гостиницы.

