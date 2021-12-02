Дом из фильма "Один дома" станет доступен для аренды

Фото: www.airbnb.co.uk

Дом, в котором проходила съемка фильма "Один дома", станет доступен для аренды. Объявление о сдаче жилища было размещено на сайте Airbnb.

Как сообщается в объявлении, предложение о сдаче дома выложил Базз Маккаллистер – брат главного героя фильма Кевина.

"Пока мы уезжаем в отпуск (на этот раз все мы), я приглашаю одну компанию проказников позволить своим внутренним восьмилетним детям свободно бегать по дому моего детства", – утверждается в описании.

Там также отмечается, что бронирование жилища на одну ночь откроется во вторник, 7 декабря.

"Не стесняйтесь есть фастфуд, смотреть бред по телевизору, использовать лосьон моего отца и выбирать свое собственное приключение, руководствуясь легендарным планом битвы", – добавляется в описании.

Оригинальная комедия "Один дома" режиссера Криса Коламбуса и продюсера Джона Хьюза вышла на экраны в 1990 году. Фильм собрал в кинотеатрах по всему миру более 476 миллионов долларов при бюджете 18 миллионов долларов.

12 ноября текущего года на американском стриминговом сервисе Disney+ вышел ремейк комедии "Один дома". Одно из отличий оригинальной картины от новой версии заключалось в том, что грабителями стала семейная пара.

Главные роли в фильме исполнили Арчи Йейтс, Элли Кемпер, Роб Делани и другие звезды. Кроме того, в новом фильме "Один дома" появились актеры, сыгравшие в первой версии картины.