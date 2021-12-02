Дом из фильма "Один дома" станет доступен для аренды

01:07
Фото: www.airbnb.co.uk
Дом, в котором проходила съемка фильма "Один дома", станет доступен для аренды. Объявление о сдаче жилища было размещено на сайте Airbnb.
Как сообщается в объявлении, предложение о сдаче дома выложил Базз Маккаллистер – брат главного героя фильма Кевина.
"Пока мы уезжаем в отпуск (на этот раз все мы), я приглашаю одну компанию проказников позволить своим внутренним восьмилетним детям свободно бегать по дому моего детства", – утверждается в описании.
Там также отмечается, что бронирование жилища на одну ночь откроется во вторник, 7 декабря.
"Не стесняйтесь есть фастфуд, смотреть бред по телевизору, использовать лосьон моего отца и выбирать свое собственное приключение, руководствуясь легендарным планом битвы", – добавляется в описании.
Оригинальная комедия "Один дома" режиссера Криса Коламбуса и продюсера Джона Хьюза вышла на экраны в 1990 году. Фильм собрал в кинотеатрах по всему миру более 476 миллионов долларов при бюджете 18 миллионов долларов.
12 ноября текущего года на американском стриминговом сервисе Disney+ вышел ремейк комедии "Один дома". Одно из отличий оригинальной картины от новой версии заключалось в том, что грабителями стала семейная пара.
Главные роли в фильме исполнили Арчи Йейтс, Элли Кемпер, Роб Делани и другие звезды. Кроме того, в новом фильме "Один дома" появились актеры, сыгравшие в первой версии картины.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: