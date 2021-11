Ремейк фильма "Один дома" появился на стриминговой платформе Disney+

Фото: кадр из фильма "Один дома"; режиссер – Дэн Мазер; производство – 20th Century Studios

На американском стриминговом сервисе Disney+ вышел ремейк популярной комедии "Один дома" (Home Alone). Картина получила название Home Sweet Home Alone, сообщает ТАСС.

Ранее киностудия 20th Century Studios опубликовала трейлер фильма. В нем появляются главные герои перезагрузки. Как и в классической версии, мальчик остается дома один и пытается противостоять паре грабителей. Он устраивает злоумышленникам ловушки по всему дому.

Одно из отличий оригинальной картины от ремейка заключается в том, что грабителями станет семейная пара.

Главные роли в фильме исполнили Арчи Йейтс, Элли Кемпер, Роб Делани и другие звезды. Кроме того, в новом фильме "Один дома" появятся актеры, сыгравшие в первой версии картины. Так, Девин Рэтрей, сыгравший родственника Кевина Маккаллистера Базза, исполнит роль полицейского.

Оригинальная комедия "Один дома" режиссера Криса Коламбуса и продюсера Джона Хьюза вышла на экраны в 1990 году и собрала в кинотеатрах по всему миру более 476 миллионов долларов при бюджете 18 миллионов долларов.

В 1992 году вышла вторая серия, которая собрала в прокате 359 миллионов долларов при затратах в 20 миллионов долларов.

Позже вышли еще три части франшизы под названиями "Один дома 3" (Home Alone 3, 1997), "Один дома 4" (Home Alone 4: Taking Back the House, 2002) и "Один дома 5: Праздничное ограбление" (Home Alone: The Holiday Heist, 2012).