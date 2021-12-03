Дом из фильма "Один дома" станет доступен для аренды

В Иллинойсе можно снять особняк из фильма "Один дома". Объявление об аренде появилось на Airbnb. Размещено оно от лица одного из героев ленты – Базза Маккаллистера.

Снять киноособняк можно только на одну ночь и в точно указанную дату – 12 декабря. Почему так, не объясняют. Однако обещают, что ваш внутренний восьмилетний ребенок от души повеселится в рождественских декорациях из детства.

Стоимость пока в секрете. Бронирование откроют 7 декабря в 22:00 по Москве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.