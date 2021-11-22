Полиция назвала имя подозреваемого в наезде на парад в США

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Подозреваемым в наезде на рождественский парад в городе Уокешо оказался 39-летний Даррел Брукс, которому предъявлены пять пунктов обвинения в предумышленном убийстве. Об этом сообщили в американской полиции, пишет РИА Новости.

"Подозреваемый в этом трагическом инциденте идентифицирован как Даррел Брукс, мужчина 39 лет", – рассказал шеф местной полиции Дан Томпсон.

Подозреваемого задержали на месте преступления. Один из полицейских открыл огонь по машине Брукса, но он не пострадал. По словам Томпсона, по мере расследования мужчине могут предъявить дополнительные обвинения.

Ранее сообщалось, что наезд на толпу в Висконсине не связан с терроризмом. Также известно, что инцидент не является местью в связи с приговором по громкому делу подростка Кайла Риттенхауса.

Инцидент произошел в городе Уокешо. Как рассказали очевидцы, наезд случился во время парада.