Инцидент с наездом на толпу в Висконсине не связан с терроризмом – СМИ

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Наезд на толпу в Висконсине, в результате которого погибли пять человек и пострадали более 40, не связан с терроризмом. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Кроме того, там уточнили, что инцидент не является местью в связи с приговором по громкому делу подростка Кайла Риттенхауса.

По данным телеканала, подозреваемый в наезде мог бежать с другого места преступления. Уточняется, что вместе с ним в машине мог быть еще один человек.

Согласно оценкам следователей, наезд на людей был совершен непреднамеренно. Об этом говорят также данные с видео и показания.

Инцидент произошел в городе Уокешо. Как рассказали очевидцы, наезд случился во время парада.

