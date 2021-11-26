В Нидерландах ужесточат меры по борьбе с распространением COVID-19 – СМИ

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В Нидерландах правительство собирается ужесточить меры по борьбе с распространением COVID-19. Об этом рассказали в Нидерландской телерадиовещательной корпорации со ссылкой на источники.

Согласно сообщению телеканала, с воскресенья в 17:00 по местному времени будут закрываться театры и кинотеатры, бары и рестораны, кафе, магазины, не продающие товары первой необходимости, парки развлечений, музеи, зоопарки и тренажерные залы. На начальном этапе мера будет действовать три недели.

Магазины, продающие товары первой необходимости, по-прежнему будут открыты до 20:00. Также будут работать учебные заведения.

Ранее в Италии одобрили новый декрет, который предусматривает усиление антикоронавирусных мер. Нововведения затронут COVID-сертификат Green Pass. Документ будет выдаваться сроком на двое суток. Его можно будет получить после сдачи теста на инфекцию.