LEGO запускает предновогоднюю благотворительную кампанию #BuildToGive

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Андрей Гордеев

Компания LEGO пятый год подряд запускает благотворительную акцию #BuildToGive в рамках кампании "Перестроим мир".

Представители бренда призывают семьи и поклонников конструирования использовать свои кубики LEGO для создания звездочки, за каждое фото с которой компания передаст по одному набору ребенку, который оказался в сложной жизненной ситуации.

В рамках благотворительности LEGO планирует передать до 1,5 миллиона наборов, а общий объем пожертвований в 29 странах, включая РФ, составит до 15 миллионов долларов.

В России благотворительными партнерами акции стали фонды "Дети наши", "Подари жизнь", "Константа", "Синдром любви", "Кораблик", Фонд Хабенского, "Клуб добряков", "Доктор Клоун", "Линия жизни" и "Жизнь с ДЦП".

Для участия в #BuildtoGive необходимо собрать модель звездочки любого размера и цвета, сфотографировать ее и опубликовать снимок в Сети или приложении LEGO Life с хештэгом #BuildToGive и #постройзвездочку до конца декабря.

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