В Греции ужесточат антиковидные ограничения для непривитых туристов

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В Греции с 22 ноября ужесточат ограничения для непривитых туристов и граждан республики из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно новым мерам, о которых объявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, невакцинированным людям запретят посещать музеи, галереи, рестораны, театры, фитнес-залы и стадионы. Документы не понадобятся только при посещении продуктовых магазинов и аптек.

При этом туристы смогут пользоваться междугородним общественным транспортом, посещать кафе на свежем воздухе при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Также уточняется, что сертификат о вакцинации лиц старше 60 лет будет действовать семь месяцев.

Ранее в АТОР сообщили, что россияне совершили более 15 миллионов поездок за рубеж с января по сентябрь 2021 года. Количество поездок оказалось на 58,9% ниже, чем за январь – сентябрь допандемийного 2019 года.

