Ростуризм утвердил четыре новых национальных туристических маршрута

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Эксперты Ростуризма утвердили четыре новых национальных туристических маршрута. Они проходят по территории острова Сахалин, Пермского края, а также Томской и Архангельской областей.
Круглогодичный маршрут "Здесь начинается день" включает в себя наиболее популярные места острова Сахалин, в частности Птичий мыс, бухту Тихую, останец Лягушку и гору Весточку. Его протяженность составляет 516 километров. Ожидается, что в основном по нему будут путешествовать жители Приморского и Хабаровского края.
Второй маршрут – Томск – сердце Сибири – простирается на 200 километров. Он состоит из нескольких экскурсий: туристы смогут прогуляться по старинным улицам Томска, провести день в тайне, а также посетить три музея. Все это займет четыре дня.
"Архангельск. Здесь начинается Арктика" представляет из себя трехдневный сити-брейк с выездами в Северодвинск и деревню Малые Карелы. Создатели маршрута отмечают, что он подойдет для знакомства с Русским Севером и историей освоения Арктики. Он включает в себя 15 достопримечательностей и 5 музеев.
Последний из утвержденных маршрутов – "НеобыЧАЙные истории земли Пермской" – является круглогодичным. У путешественников он займет четыре дня и три ночи. За это время туристы узнают об истории появления чая в России, посетят живописные места и познакомятся с традициями русского чаепития.
Ранее стало известно, что Ростуризм совместно с туроператорами разработает маршрут по местам отдыха Владимира Путина. В него войдут в том числе несколько регионов Сибири.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: