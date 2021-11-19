Ростуризм утвердил четыре новых национальных туристических маршрута

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Эксперты Ростуризма утвердили четыре новых национальных туристических маршрута. Они проходят по территории острова Сахалин, Пермского края, а также Томской и Архангельской областей.

Круглогодичный маршрут "Здесь начинается день" включает в себя наиболее популярные места острова Сахалин, в частности Птичий мыс, бухту Тихую, останец Лягушку и гору Весточку. Его протяженность составляет 516 километров. Ожидается, что в основном по нему будут путешествовать жители Приморского и Хабаровского края.

Второй маршрут – Томск – сердце Сибири – простирается на 200 километров. Он состоит из нескольких экскурсий: туристы смогут прогуляться по старинным улицам Томска, провести день в тайне, а также посетить три музея. Все это займет четыре дня.

"Архангельск. Здесь начинается Арктика" представляет из себя трехдневный сити-брейк с выездами в Северодвинск и деревню Малые Карелы. Создатели маршрута отмечают, что он подойдет для знакомства с Русским Севером и историей освоения Арктики. Он включает в себя 15 достопримечательностей и 5 музеев.

Последний из утвержденных маршрутов – "НеобыЧАЙные истории земли Пермской" – является круглогодичным. У путешественников он займет четыре дня и три ночи. За это время туристы узнают об истории появления чая в России, посетят живописные места и познакомятся с традициями русского чаепития.

Ранее стало известно, что Ростуризм совместно с туроператорами разработает маршрут по местам отдыха Владимира Путина. В него войдут в том числе несколько регионов Сибири.

