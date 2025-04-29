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29 апреля, 07:15

Наука

К Земле приближается звезда-зомби с мощным магнитным полем

К Земле приближается звезда-зомби с мощным магнитным полем

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К Млечному Пути движется звезда-зомби – останки погибшей звезды с колоссальным магнитным полем. По данным NASA, ее излучение в случае приближения к Земле могло бы разрушить атомы в человеческом теле и вывести из строя банковские карты.

Однако ученые заверили, что небесное тело находится на расстоянии около 15 тысяч световых лет и движется в другую сторону. Звезда-зомби образуется после гибели массивной звезды и обладает огромной плотностью и гравитацией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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