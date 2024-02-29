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Новости

29 февраля, 20:00

Происшествия

Новости регионов: запущенный с космодрома "Восточный" спутник "Метеор-М" выведен на орбиту

Новости регионов: запущенный с космодрома "Восточный" спутник "Метеор-М" выведен на орбиту

Новости регионов: космический аппарат "Метеор-М" вышел на орбиту

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Спутник "Метеор-М" вышел на орбиту. Об этом сообщили в "Роскосмосе". Спутник был запущен с космодрома "Восточный", он предназначен для дистанционного зондирования Земли. Аппарат поможет вести мониторинг климата и окружающей среды, а также контроль обстановки в околоземном космическом пространстве. В Росгидромете уже сообщили, что к концу года Россия откажется от информации с западных погодных спутников.

В Петербурге произошел пожар на списанном ледоколе "Ермак". Судно подлежит утилизации и стоит в Морском порту. Как сообщили в МЧС, на палубе загорелся мусор. В общей сложности огонь охватил 55 квадратных метров. На борту находились около 10 человек, все покинули корабль самостоятельно. Никто не пострадал. Открытое горение уже ликвидировано. Транспортная прокуратура начала проверку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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