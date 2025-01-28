Космонавт Вагнер показал парад планет с борта МКС

Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер опубликовал в Сети кадры парада планет, снятые с борта Международной космической станции (МКС). Он отметил, что на МКС нет иллюминаторов, позволяющих увидеть все небо, поэтому полностью явление наблюдать невозможно. Однако на видео можно разглядеть Юпитер и Марс в созвездии Близнецов.

Жители России смогут наблюдать парад планет до середины марта. Сейчас шесть планет – Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун – находятся по одну сторону от Солнца. В конце февраля к ним присоединится Меркурий.

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