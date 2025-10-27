Эксперт назвал яркий болид над Москвой метеороидом

Старший научный сотрудник ИКИ РАН Олег Угольников назвал яркий болид над Москвой метеороидом. Он отметил, что пока наблюдаемое явление классифицируется как яркий метеор, а окончательный вывод о природе объекта можно будет сделать только после анализа скорости и траектории.

Часть специалистов указали на зелено-белое свечение как на признак космического мусора. Такие цвета характерны для горения деталей спутников и ракетных ступеней.

