27 октября, 13:15

Эксперт назвал яркий болид над Москвой метеороидом

Эксперт назвал яркий болид над Москвой метеороидом

Ученые рассказали, что могло быть причиной появления болида над Москвой

Москвичи засняли необычное явление в небе над столицей

Москвичи смогут наблюдать комету до 17 ноября

Сильная магнитная буря началась 26 октября

Москвичи смогут увидеть комету Lemmon

Магнитная буря накроет Землю 26 октября

"Мослекторий": Дмитрий Горинов – о Венере

Самая яркая комета осени Lemmon максимально приблизилась к Земле

Москвичи не смогли увидеть самую яркую комету года из-за облаков

Старший научный сотрудник ИКИ РАН Олег Угольников назвал яркий болид над Москвой метеороидом. Он отметил, что пока наблюдаемое явление классифицируется как яркий метеор, а окончательный вывод о природе объекта можно будет сделать только после анализа скорости и траектории.

Часть специалистов указали на зелено-белое свечение как на признак космического мусора. Такие цвета характерны для горения деталей спутников и ракетных ступеней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

наукагородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

