27 октября, 13:15Наука
Эксперт назвал яркий болид над Москвой метеороидом
Старший научный сотрудник ИКИ РАН Олег Угольников назвал яркий болид над Москвой метеороидом. Он отметил, что пока наблюдаемое явление классифицируется как яркий метеор, а окончательный вывод о природе объекта можно будет сделать только после анализа скорости и траектории.
Часть специалистов указали на зелено-белое свечение как на признак космического мусора. Такие цвета характерны для горения деталей спутников и ракетных ступеней.
