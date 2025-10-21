Метеорный поток Ориониды можно будет увидеть до 23–24 октября

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Метеорный поток Ориониды можно будет наблюдать над юго-восточным горизонтом с полуночи в период до 23–24 октября. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

Ученые считают, что за час можно будет увидеть до 10–30 метеоров. Наиболее комфортные условия для наблюдения возникнут в интервале с 01:00 до 03:00 часов ночи при ясной погоде над юго-восточным горизонтом.

В Московском планетарии, в свою очередь, рассказали, что Ориониды образуются из частиц, оставленных кометой Галлея, и отличаются высокой скоростью – около 66 километров в секунду, благодаря чему часто оставляют яркие следы на небе.

Радиант потока, точка видимого происхождения метеоров, находится в созвездии Ориона, что и дало название этому астрономическому явлению.

Ранее сообщалось, что пик метеорного потока Ориониды ожидается 21 октября. На небе будут появляться до 20 метеоров в час, при этом не только белые, но и разноцветные – красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые.