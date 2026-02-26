Форма поиска по сайту

26 февраля, 07:45

Наука

Ретроградный Меркурий начался 26 февраля

Ретроградный Меркурий начался 26 февраля

"Мослекторий": Александр Хохлов – о космическом туризме

Новый сезон национальной премии "Вызов" стартовал в Москве

Новости мира: архив с миллионами файлов об НЛО исчез после указа Трампа

В Китае создали новый сорт томатов с ароматом попкорна

Трамп поручил Пентагону рассекретить все документы об инопланетянах и НЛО

Форум будущих технологий стартует в Москве 25 февраля

На Земле зафиксированы колебания, провоцирующие шум в ушах

Разработки столицы для биоэкономики представят на Форуме будущих технологий

Москвичи увидят большой парад планет в конце февраля

В четверг, 26 февраля, начался ретроградный Меркурий, который продлится до 20 марта. Астрологи предупреждают о возможной путанице в делах и недопонимании в общении. В этот период не рекомендуется торопиться с важными решениями и совершать крупные покупки.

Астролог Борис Зак пояснил, что Меркурий отвечает за мыслительные процессы, документы, технику и обучение. В ретроградном движении эти сферы начинают сбоить. Мышление вносит сумятицу, мысли путаются, сложнее формулировать свои идеи.

Ситуацию усиливает то, что Меркурий находится в знаке Рыб, который добавляет туман в голову. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

