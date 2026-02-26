Ретроградный Меркурий начался 26 февраля

В четверг, 26 февраля, начался ретроградный Меркурий, который продлится до 20 марта. Астрологи предупреждают о возможной путанице в делах и недопонимании в общении. В этот период не рекомендуется торопиться с важными решениями и совершать крупные покупки.

Астролог Борис Зак пояснил, что Меркурий отвечает за мыслительные процессы, документы, технику и обучение. В ретроградном движении эти сферы начинают сбоить. Мышление вносит сумятицу, мысли путаются, сложнее формулировать свои идеи.

Ситуацию усиливает то, что Меркурий находится в знаке Рыб, который добавляет туман в голову. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.