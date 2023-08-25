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В "Роскосмосе" планируют уменьшить штат центрального офиса вдвое – СМИ

В "Роскосмосе" планируют уменьшить штат центрального офиса вдвое – СМИ

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В "Роскосмосе" планируют уменьшить штат центрального офиса вдвое – до 300 сотрудников. Как пишут "Известия", причины в фонде оплаты труда – доходы корпорации в последнее время упали.

Рынок пусковых услуг закрыт, а богатые космические туристы не идут. При этом фактически сокращение, как пишут СМИ, будет скорее формальным. Работники останутся в центральном офисе "Роскосмоса", но числиться и получать заработную плату будут в дочерних организациях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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