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20 ноября, 07:30

Наука

Жители Москвы смогут наблюдать МКС в ночном небе с 20 по 28 ноября

Жители Москвы смогут наблюдать МКС в ночном небе с 20 по 28 ноября

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Жители Москвы смогут наблюдать МКС в ночном небе. График ее передвижения опубликовал "Роскосмос". По данным госкорпорации, станция будет пролетать над столицей в течение недели – с 20 по 28 ноября.

В среду, 20 ноября, станцию можно заметить в период с 17:20 до 20:00. При чем сразу два раза за вечер, каждый раз на протяжении не более шести минут. Для наблюдений не понадобится дополнительных приспособлений, МКС будет видна невооруженным глазом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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