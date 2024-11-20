Жители Москвы смогут наблюдать МКС в ночном небе с 20 по 28 ноября

Жители Москвы смогут наблюдать МКС в ночном небе. График ее передвижения опубликовал "Роскосмос". По данным госкорпорации, станция будет пролетать над столицей в течение недели – с 20 по 28 ноября.

В среду, 20 ноября, станцию можно заметить в период с 17:20 до 20:00. При чем сразу два раза за вечер, каждый раз на протяжении не более шести минут. Для наблюдений не понадобится дополнительных приспособлений, МКС будет видна невооруженным глазом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.