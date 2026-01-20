Форма поиска по сайту

20 января, 07:45

Новости регионов: яркое полярное сияние наблюдали в Новым Уренгое

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю

"Мослекторий": Федор Дерябин – о древнем Риме

Жители столичного региона смогут увидеть парад планет в феврале

Ученые ожидают рост числа магнитных бурь до 2028 года

Глобальное потепление в России идет почти в два раза быстрее, чем в мире

На Земле началась третья с начала года магнитная буря

"Мослекторий": Василий Гурков – о сексе в древности

"Мослекторий": Сергей Харитонов – о старении

Над Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе появилось яркое полярное сияние. Это природное явление вызвано сильнейшей магнитной бурей.

В Новосибирской области члены клуба любителей сапсерфинга устроили заплыв по реке при температуре минус 40 градусов. На досках они двигались по одному из притоков Оби, которая не замерзает даже при таких экстремальных температурах. По словам гребцов, на доске было тепло, поскольку температура воды составляет около 0 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

