Новости регионов: яркое полярное сияние наблюдали в Новым Уренгое

Над Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе появилось яркое полярное сияние. Это природное явление вызвано сильнейшей магнитной бурей.

В Новосибирской области члены клуба любителей сапсерфинга устроили заплыв по реке при температуре минус 40 градусов. На досках они двигались по одному из притоков Оби, которая не замерзает даже при таких экстремальных температурах. По словам гребцов, на доске было тепло, поскольку температура воды составляет около 0 градусов.

