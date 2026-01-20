Мощная магнитная буря обрушилась на Землю. Она вызвала рекордный в XXI веке радиационный шторм. По действующей градации феномену присвоен уровень S4.

Из-за этого шторма возможны проблемы в работе устройств на спутниках, а также перебои в радиосвязи и ошибки в навигации в течение нескольких дней. Магнитная буря вызовет яркие северные сияния, а также негативные для метеочувствительных людей ощущения – головные боли, слабость, быструю утомляемость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.